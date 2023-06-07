living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مرشح "ثالث" في جلسة انتخاب الرئيس المقبلة

7
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبر النائب عبد الرحمن البزري أن “مجرّد الدعوة إلى جلسة هي خطوة إلى الأمام ولا أعتقد أن أياً من القوى سيقاطعها”، معلناً “أننا لن نكون جزءا من تطيير نصاب الجلسة مهما كانت النتيجة”.

وقال البزري : لدينا اسم ثالث نؤيده لرئاسة الجمهورية والبحث لا يزال جارٍ في هذا الموضوع، مضيفاً “نتمنى أن يكون الرئيس المقبل بعيدا عن التجاذبات السياسية”.

 

ورداً على سؤال حول زيارة الرئيس السابق ميشال عون الى سوريا، قال البزري: “عون لم يقطع علاقته مع سوريا وقام بزيارات عدة لها قبل انتخابه رئيساً والبعض حاول ربط زيارته الأخيرة بالاستحقاقات القائمة ولا أعرف نيّاتها لكن نتائجها ستظهر”.

على صعيد آخر، قال: “يجب أن نسقط مبدأ الحكومات الوفاقية كي لا تكون حكومة تقاسم الجبنة فنحن في نظام برلماني وكثر في الطائفة السنية مرشحون لتشكيل الحكومة المقبلة”.

وفي سياق منفصل، اعتبر البزري أن “الواقع الصحي في لبنان خطير جداً فكلفة الطبابة غالية وغالبية اللبنانيين غير قادرين على الاستشفاء والدواء غير متوفر للمقتدرين كما لغير المقتدرين والحل هو سياسي بإعادة انتظام عمل المؤسسات”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   