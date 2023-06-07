"بعد تأخّر عملية الدفع للمستفيدين من برنامج أمان"... بيان لوزير الشؤون الاجتماعية

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بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار حول برامج المساعدات المالية:

بعد تأخّر عملية الدفع للمستفيدين من برنامج أمان، يؤكّد الوزير حجّار بأن عملية إرسال الرسائل النصيّة ستبدأ غداً في 8 حزيران وستستمر على مدى 3 أيام، وتشمل 93,232 أسرة لبنانية. وتبلغ قيمة الأموال التي سيتمّ تحويلها ضمن برنامج أمان 20 مليون دولار.

أما بالنسبة للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، ستبدأ عملية تحويل المساعدات في 12 حزيران على أن تستمر لغاية 16 حزيران، وتشمل 66,632 أسرة لبنانية. وتبلغ قيمة الأموال التي سيتمّ تحويلها 8.5 مليون دولار. كما ستُوزَّع خلال شهر حزيران 1900 بطاقة إضافية على أن يتمّ التحويل لها في آخر أسبوع من حزيران.