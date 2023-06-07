"يخلق الله ما لا تعلمون"... قاسم: لا يوجد فريق سياسي يكشف كل أوراقه

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أكّد النائب قاسم هاشم أنّ "لعبة الـ "pointage" في هذه الظروف لن تكون حقيقة مكرّسة سوى في الصندوق ونحن أمام يوم انتخابي قد تتبدّل فيه وجهات الكتل ولا يوجد فريق سياسي يكشف كل أوراقه".



وفي حديثٍ لـ "الجديد"، قال: "اليوم هناك تقاطعات في الفريق الآخر، ومرشحان جديان للطرفين ولذلك تمّت الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية".



وأضاف، "بعض الشخصيات التي حسم توجهها الفريق الآخر، نحن أيضًا لدينا تواصل معها"، لافتًَا إلى أنّ "المصلحة جمعت أكثرية الفريق الآخر لمواجهة سليمان فرنجية".

وختم هاشم، قائلاً: "بالواقع اللبناني خلال أسبوع "يخلق الله ما لا تعلمون".