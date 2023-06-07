living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تطالب وزير المال بتنفيذ "ما وعد به" والا!

7
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنّها عقدت اجتماعها الدوري اليوم حيث تداولت بالمطالب العمالية التالية: التعرفة، الإستشفاء والطبابة والدعم المالي.

وطالبت وزير المالية "بتنفيذ ما وعد به بملف التعرفة للعمال والمستخدمين الموجود في بريده والذي أنجزت بنوده القانونية من قبل مستشاره".

كما طالبت "مدير عام رئيس وأعضاء مجلس إدارتنا الكريم الإسراع بتحضير دفتر شروط لشركة تأمين وليس لشركة Management وقد علمت النقابة أنّه يوجد عرقلة في مديرية الشؤون الإدارية لعدم إصداره".

 


وقالت: "تُطالب النقابة إيقاف مسلسل الذلّ هذا الذي يعاني منه العمال والمستخدمون على أبواب المستشفيات وأن لا تتكرّر مأساة الزميل الأخ المدير المالي المأسوف على شبابه، محملة المسؤولية الكاملة جراء اي حالة استشفائية وحوادث عمل".

وسألت: "هل ان إقرار خطة الطوارىء الوطنية للنهوض في قطاع الكهرباء أُقرت لإستمرارية مصالح شركات مقدمي الخدمات وتأمين الدولار الطازج لهم؟ أم أنّها أُقرّت لتحسين التغذية بالتيار الكهربائي وتأمين الإيرادات اللازمة ولتحفيز العمال والمستخدمين للحفاظ على إستمرارية المرفق العام ونجاح الخطة؟".

كما طالبت "مدير عام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الكريم بتأمين الدعم المالي بالدولار الطازج".

وختمت محذّرة "جميع القيمين في حال عدم التجاوب مع مطالبها المحقّة لغاية نهار الإثنين القادم في 12/6/2023 والتي تتلخّص على الشكل التالي: الإستشفاء والطبابة والدعم المالي والتعرفة، وإلا ستضطر لاتخاذ خطوات تصعيدية في حينه وستُبقي اجتماعاتها مفتوحة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   