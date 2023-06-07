نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تطالب وزير المال بتنفيذ "ما وعد به" والا!

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أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنّها عقدت اجتماعها الدوري اليوم حيث تداولت بالمطالب العمالية التالية: التعرفة، الإستشفاء والطبابة والدعم المالي.



وطالبت وزير المالية "بتنفيذ ما وعد به بملف التعرفة للعمال والمستخدمين الموجود في بريده والذي أنجزت بنوده القانونية من قبل مستشاره".



كما طالبت "مدير عام رئيس وأعضاء مجلس إدارتنا الكريم الإسراع بتحضير دفتر شروط لشركة تأمين وليس لشركة Management وقد علمت النقابة أنّه يوجد عرقلة في مديرية الشؤون الإدارية لعدم إصداره".







وقالت: "تُطالب النقابة إيقاف مسلسل الذلّ هذا الذي يعاني منه العمال والمستخدمون على أبواب المستشفيات وأن لا تتكرّر مأساة الزميل الأخ المدير المالي المأسوف على شبابه، محملة المسؤولية الكاملة جراء اي حالة استشفائية وحوادث عمل".



وسألت: "هل ان إقرار خطة الطوارىء الوطنية للنهوض في قطاع الكهرباء أُقرت لإستمرارية مصالح شركات مقدمي الخدمات وتأمين الدولار الطازج لهم؟ أم أنّها أُقرّت لتحسين التغذية بالتيار الكهربائي وتأمين الإيرادات اللازمة ولتحفيز العمال والمستخدمين للحفاظ على إستمرارية المرفق العام ونجاح الخطة؟".



كما طالبت "مدير عام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الكريم بتأمين الدعم المالي بالدولار الطازج".



وختمت محذّرة "جميع القيمين في حال عدم التجاوب مع مطالبها المحقّة لغاية نهار الإثنين القادم في 12/6/2023 والتي تتلخّص على الشكل التالي: الإستشفاء والطبابة والدعم المالي والتعرفة، وإلا ستضطر لاتخاذ خطوات تصعيدية في حينه وستُبقي اجتماعاتها مفتوحة".