قاووق: من لا يرى مصلحة لبنان بالتوافق الوطني يقامر بمصير البلد

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اكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق في احتفال بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني في بلدة جدرا، ان" لبنان يمر بمرحلة استثنائية تستلزم توافقات واسعة وغير مجتزأة لان اي توافقات بخلفية التحدي لا تنتج حلولا وانما تعمق الازمة وتؤججها".
وقال:" إن حزب الله لم يفرض رئيسا على احد ولا يرضى بان بفرض عليه احد".
وأضاف:" من لا يرى مصلحة لبنان بالتوافق الوطني يقامر بمصير البلد في اصعب مرحلة من تاريخه.
ورأى ان "الحل هو بالحوار غير المشروط"، مشددا على ان" حزب الله لا يبحث عن حصص في الوزارات والادارات وإنما يريد رئيسا يكون عنوانا للتوافق الوطني يقود سفينة الخلاص بمؤازرة الجميع".
وأبدى الشيخ قاووق استغرابه كيف أن شعار "كلن يعني كلن" اصبح اليوم " كلن يعني كلن صاروا مع كلن".