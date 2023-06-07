قاووق: من لا يرى مصلحة لبنان بالتوافق الوطني يقامر بمصير البلد

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اكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق في احتفال بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل ‏الامام الخميني في بلدة جدرا، ان" لبنان يمر بمرحلة استثنائية تستلزم توافقات واسعة وغير مجتزأة لان اي ‏توافقات بخلفية التحدي لا تنتج حلولا وانما تعمق الازمة وتؤججها". ‏

وقال:" إن حزب الله لم يفرض رئيسا على احد ولا يرضى بان بفرض عليه احد".‏

وأضاف:" من لا يرى مصلحة لبنان بالتوافق الوطني يقامر بمصير البلد في اصعب مرحلة من تاريخه. ‏

ورأى ان "الحل هو بالحوار غير المشروط"، مشددا على ان" حزب الله لا يبحث عن حصص في الوزارات والادارات ‏وإنما يريد رئيسا يكون عنوانا للتوافق الوطني يقود سفينة الخلاص بمؤازرة الجميع".‏

وأبدى الشيخ قاووق استغرابه كيف أن شعار "كلن يعني كلن" اصبح اليوم " كلن يعني كلن صاروا مع كلن". ‏