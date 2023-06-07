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بعدما أصيب عن طريق الخطأ... بيان من عائلة بوشعيا!

7
JUNE
2023
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صدر عن عائلة توفيق بوشعيا بيان جاء فيه: "نظراً للظروف الرّاهنة الناتجة عن الحادث الأليم الذي تعرّض له كرم ميشال بوشعيا في 2 حزيران 2023، تتمنّى عائلة بوشعيا من الجهات المعنيّة ومن وسائل الإعلام، والأصدقاء ومحبّي كرم ميشال بوشعيا خصوصاً، عدم تداول أخبار غير دقيقة عن الحادث المأساوي أو عن الوضع الصحيّ لإبننا الحبيب كرم قبل صدور نتائج التحقيقات الرسميّة".

وأضاف البيان، "كما تتوجّه العائلة إلى قيادة الجيش اللّبناني متمنّيةً منها الإسراع والجديّة في التحقيقات لتبيان حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليّات، ليُبنى على الشيء مقتضاه".

وكان بو شعيا قد صودف مروره على الطريق حين كان الجيش يطارد خاطفي المواطن السعودي في البقاع، وقد أصيب خلال اشتباك الجيش مع المطلوبين .

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