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بيانٌ هامّ من مصرف الاسكان!

7
JUNE
2023
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أفاد بيان صادر عن مصرف الإسكان، بأن "رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصرف أنطوان حبيب زار عين التينة، حيث إلتقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وأطلعه على قرار مجلس الوزراء الأخير بتعديل ملحق اتفاقية القرض من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يترجم موقف الحكومة الداعم لهذا المشروع".

وتابع البيان، "بحيث تم تعديل عملة القرض لتصبح بالدولار الأميركي بدلاً من الليرة اللبنانية، وسيكون في استطاعة اللبنانيين الحصول على قرض بـ40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط".

كما أبلغ حبيب، بري "بالموافقة المبدئية من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على تسلّم القروض من الصندوق العربي إلى مصرف لبنان بالدولار الأميركي أو أن يتم تحويله من الدينار الكويتي إلى الدولار، إضافةً إلى الحصول على موافقة مجلس الإنماء والإعمار".

من جهته، أبدى رئيس مجلس النواب، "دعمه الكامل لهذا القرار الحكومي"، وتمنّى لمصرف الإسكان "التوفيق في هذا الموضوع، لكونه يعالج الأزمة السكنيّة في البلاد ويسهّل للمواطنين تأمين مسكن لائق، كما يساهم في تحريك السوق العقارية المجمَّدة بسبب الأزمة المصرفيّة الحادة وتوقف إعطاء القروض السكنيّة"، وفق بيان مصرف الاسكان.

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