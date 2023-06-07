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حرفوش: فرنسا انهت دعمها لفرنجية و هذا ما أطلبه من أزعور

7
JUNE
2023
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يعتبر صاحب مشروع جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش أن باريس تراجعت نهائياً عن دعم فرنجية - ميقاتي بعد اتفاق القوى المسيحية فيما بينها على رفضه والاتفاق على مرشح آخر، والذي اكده البطريرك الكاردينال الراعي خلال زيارته لفرنسا ولقائه بالرئيس ماكرون .

المطلوب من المرشح جهاد أزعور الآن أن يعلن عن برنامج سياسي واقتصادي واضح ومفصل قبل ١٥ حزيران، يشرح فيه مشروعه الإصلاحي وكيفية انقاذ لبنان واعادة أموال المودعين، محاربة الفساد والبطالة وملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم وتسليم المطلوبين للعدالة الدولية. وكذلك رؤيته لعلاقات لبنان الخارجية مع محيطه العربي والخليجي وسوريا، وترسيم الحدود والثروة النفطية والغازية.
وكذلك فصل القضاء عن السلطة التنفيذية والسياسية .

وتمنى حرفوش على جهاد أزعور أن يتعهد بعدم السماح للمقربين منه وافراد عائلته بالاثراء الغير المشروع إن أصبح رئيساً وان ينشر كل المعلومات المتعلقة بثروته الشخصية وزوجته واولاده وأشقائه لكي نستطيع ان نقارن هذه الثروة خلال فترة رئاسته وبعدها .


وفي سياق آخر تمنى حرفوش على لبنان أن يرفع الحصانة الدبلوماسية عن السفير اللبناني في باريس رامي عدوان ليتسنى له الدفاع عن نفسه امام القضاء الفرنسي العادل ويبرئ نفسه إن كان بريئاً او ليتم محاكمته إن كان مذنبًا بالجرائم الشنيعة والكريهة التي اتهمته بها من أقرب المساعدات له، خصوصًا انه وكما يبدو، فهناك تفاصيل خطيرة أُخرى وكثيرة لم يتم الاعلان عنها، وذلك للحفاظ على سمعة لبنان العالمية واللبنانيين والتي تسوء يوم بعد يوم، ولانه وبحسب المعلومات التي تسربت، وباعترافه، حوّل مبني سفارة لبنان بباريس الى مسرح جريمة اباحية والتعنيف على الموظفات وترهيبهن بدلاً من الحفاظ على حرمة المكان.

وإن تم تهريب السفير الى بيروت فسوف يصبح لبنان ينظر الجميع ملاذ مليئ بالهاربين من وجه العدالة الدولية الحرة .

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