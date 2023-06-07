عناوين الصحف ليوم الأربعاء 7 حزيران 2023

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الأخبار: العالم يتحدّى الدولار

نبيه برّي: سنصوّت لفرنجية لا بورقة بيضاء

وقائع الاتصالات في لبنان وباريس وروما وصدمة تحديد موعد الجلسة: أزعور مرشح إقصاء لا مرشح توافق







الديار: سيناريوهات رئاسية «من تحت الطاولة» ستسبق جلسة 14 حزيران... تحضيراً للمرتقب

باسيل اعلن تأييده «الحتمي» لأزعور... واتصالات خفية بين الكتل المسيحية وتيمور جنبلاط

عون زار الاسد بعد غياب 14 عاماً... وكلمة لفرنجية الاحد

البناء: عون إلى دمشق لتأكيد الخيار الاستراتيجي واحتواء تداعيات «التقاطع الرئاسي» على التحالفات / الأسد: استقرار لبنان مصلحة سورية… ونعم للحوار والتمسك بالمبادئ وليس الرهان على التغيّرات / فرنجية يطل رئاسياً الأحد المقبل في ذكرى مجزرة إهدن… وكنعان ينضمّ لبكركي في مسعى التوافق /



النهار: عون عند الأسد... سيناريو إقحام النظام!



اللواء: جلسة التشابهات والتقاطعات: 16 نائباً يحسمون وجهة الرئاسة!

عون يلتقي الأسد في «الزيارة المتأخرة»: وحدة الممانعة والنزوح.. وتخفيض فاتورة الكهرباء في لقاء السراي

الجمهورية: عون في سوريا بتوقيت ملتبس



نداء الوطن: "اللقاء الديموقراطي" يُعلن غداً التصويت لأزعور وانضمام سنّي إلى "التقاطع"

"الثنائي الشيعي" يخشى 14 آذار نيابياً في 14 حزيران



l'orient le jour: Face au Hezbollah et Frangié, Aoun se tourne vers... Assad