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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 7 حزيران 2023

7
JUNE
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قال مصدر دبلوماسي إن الاستقبال الرسمي والعلني من الرئيس السوري للرئيس السابق ميشال عون هو أول تفاعل سوري مع الحياة السياسية اللبنانية منذ سنوات طويلة، خصوصاً بعد زخم العلاقات السعودية السورية. والأرجح أن تعقبه استقبالات أخرى ورعاية حوارات وتفاهمات.


خفايا

تؤكد مصادر نيابية أن تصويت الدورة الأولى في أي جلسة انتخاب لا يعبر عن حقيقة ما يمكن لكل مرشح الحصول عليه في الدورة الثانية إذا حصلت، لأن التزامات التصويت من خارج الاصطفافات العلنية للكتل لصالح أي مرشح تظهر فقط عندما يكون التصويت على حافة إنتاج رئيس.

 

 

 

اللواء: اسرار

همس
لاقت أوساط الثنائي زيارة مسؤول سابق، إلى دولة مجاورة بارتياح ملحوظ، بصرف النظر عن النتائج اليومية اللبنانية..


غمز
أحصى خبير انتخابي سلسلة انقسامات في تجمع «التغييريِّن»، متوقعاً مزيداً من التفتت على خلفية الترشيحات الرئاسية.

 

لغز

نقل نائب في تكتل بارز عتباً على فريقه، لجهة الذهاب باتجاه عدم تسميته للرئاسة الأولى، ولم يعرف ماذا كان ردّ الشخصية الرفيعة التي استمعت إلى العتب!

 

 


نداء الوطن: خفايا

يقال أنّ هناك حملة تقصٍ تقوم بها جهات غربية لملاحقة أموال وصلت من دولة عربية ويتمّ تبييضها في لبنان.

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