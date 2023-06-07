"اللقاء الديموقراطي" يُعلن التصويت لأزعور... وانضمام سنّي وازن إلى "التقاطع"

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

خلال العد العكسي لعقد الجلسة الثانية عشرة في 14 الجاري لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوالى المعلومات التي تمنح مرشح "تقاطع" المعارضة الوزير السابق جهاد أزعور دعماً، يجعله يتقدم بإستمرار ليصل الى الموقع الذي لا ينافس فيه، مقابل تراجع مرشح الثنائي الشيعي رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية بإستمرار.

وعلمت "نداء الوطن" ان رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط سيعلن غداً بعد ترؤسه التكتل تأييد "اللقاء" ترشيح أزعور ومنحه اصواته له في الجلسة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، علم ان هناك فريقاً وازناً من النواب السنّة قد اصبح جاهزاً لتأييد أزعور بعدما رأى أن ذلك ينسجم مع مواقف المملكة العربية السعودية.