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قد لا يكون الرئيس ضمن الاسماء التي تم التداول بها

7
JUNE
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

ينهمك الفريقان المتنازعان على الملف الرئاسي، بأعلى درجات الاهتمام والحماسة منذ لحظة إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الدعوة الى جلسة لإنتخاب رئيس في 14 الجاري، في مشهد لم يسبق ان برز على الساحة اللبنانية.

 

لذا تبدو المنافسة على أشدّها، مع علم الطرفين مدى صعوبة وصول اي من مرشحيهما الى الرئاسة، لانّ الاسس التوافقية غير موجودة، فلا رئيس قبل الاتفاق عليه من قبل اغلبية الاطراف.

 

 وقد لا يكون الرئيس ضمن الاسماء التي تم التداول بها اخيراً، وهذا هو المرجّح وفق مصادر سياسية متابعة للملف الرئاسي في لبنان، رافقت كبار المعنيين به على مدى حقبات، اذ تعتبر انّ الكلمة النهائية تبقى للخارج اما التوقيع فيتم من الداخل.

 

الديار
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