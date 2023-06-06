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رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيلة يكشف: منصوري يُهيئ نفسه لتولي صلاحيات مركز الحاكم

6
JUNE
2023
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أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ قمة جامعة الدول العربية التي عُقدت في جدة حوّلت لبنان إلى أولوية، مشدداً على أهمية تمتين أكبر للعلاقات اللبنانية - السعودية نحو الأفضل، وقال: "إن مؤتمر قمّة جدّة حصل وسط هدوء كامل بعد التقارب السعودي الايراني ودعوة سوريا إلى مجلس جامعة الدول العربية وحضورها مؤتمر القمة الذي شكّل خطوة جيدة بين الدول العربية في غياب أيّ توترات خلال الاجتماعات المنعقدة".

وعن الملف اللبناني والمسائل الداخليّة، أعرب ميقاتي عن أمله في التوصل إلى إنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة بهدف استكمال إقرار خطوات الاصلاح وعودة الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وأضاف: "أدعم الرئيس الذي بإمكانه إعادة جمع اللبنانيين وأن يكون على علاقة جيّدة مع كل الأفرقاء وأن يقوم بوضع إستراتيجية دفاعية واضحة ويساهم في عودة النازحين وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا".

 
 وعن ملف حاكمية مصرف لبنان، قال ميقاتي: "من الطبيعي مع خلوّ مركز حاكمية مصرف لبنان إنتقال صلاحيات الحاكم إلى نائبه الأول بحسب قانون النقد والتسليف ونولي أهمية لإستمرارية عمل مصرف لبنان والحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي".

وأكمل: "من الضروري الإتفاق بهدف تأمين الإستمرارية الصحيحة لمصرف لبنان وبدأنا التواصل مع نائب الحاكم الأول وسيم منصوري الذي يُهيئ نفسه لتولي صلاحيات مركز الحاكم".

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