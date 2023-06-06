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بعد زيارته للراعي.. كنعان: جلسة ١٤ حزيران المحددة لأجل انتخاب رئيس للجمهورية هي في "الاتجاه الصحيح"!

6
JUNE
2023
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أوضح النائب ابراهيم كنعان أن التشاورات والمباحثات مع البطريرك الراعي حول ملف الرئاسة لا تزال دائرة، لافتًا إلى أنه يضع نفسه بتصرف البطريرك للوصول الى انتاج رئيس للجمهورية وانتخاب رئيس لا توازنات تعطل بعضها.

وخلال زيارة له إلى بكركي قال كنعان:" استكملنا اليوم مع غبطة البطريرك التشاور الذي كان قائما لا سيما في الاستحقاق الداهم الذي هو الاستحقاق الرئاسي ورسالة البطريرك كانت ولا تزال انتخاب رئيس "مبارح قبل اليوم."

 

وأضاف كنعان:" إن جلسة ١٤ حزيران المحددة لأجل انتخاب رئيس للجمهورية هي في الاتجاه الصحيح"، مشددًا على أن " المطلوب تخطي الشكليات وإحداث خرق في الجدار وهو لا يحصل في ظل الاصطفافات الحادة"، مؤكدًا على أن "مبادرة البطريرك يجب ان تلقى تأييد جميع اللبنانيين."

 

وعن تحصين أي اتفاق قد تعقده أي تكتلات سياسية قال كنعان:" اتفاق معراب لم يصمد اكثر من سنة مع أنه كان يحمل ورقة سياسية لذلك يجب تحصين اي اتفاق او تقاطع بخريطة طريق ومشروع ورؤية انقاذية."

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