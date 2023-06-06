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الحلبي: تم البدء بصرف الحوافز عن شهر نيسان والمتأخرات العالقة اعتبارا من اليوم

6
JUNE
2023
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زار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور إيهاب حمادة وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي، على رأس وفد تربوي ضم رئيس تجمع المعلمين في لبنان الدكتور يوسف كنعان، والدكتور يوسف بسام عن التعبئة التربوية في “حزب الله”، وجرى البحث قي جملة من القضايا التي ترتبط بالقطاع التعليمي.

وشدد الوفد على ضرورة “الإسراع بإعطاء الحوافز للمعلمين والأساتذة والمدراء عن الأشهر السابقة ومن لم تصله لتاريخه، والمتأخرات عن السنة الماضية، وصرف بدل الإنتاجية التي أقرها مجلس الوزراء عن شهري أيّار وحزيران، واستثناء الأساتذة والمعلمين في المدارس والثانويات والمعاهد وأساتذة الجامعة من شرط الحضور 14 يوما خلال فترة الصيف (تموز، آب، أيلول)، ومخاطبة مجلس الخدمة المدنية بهذا الأمر، خاصة أن المشرع قد أقر لهم بتقاضي الرواتب خلال هذه الفترة، صرف بدل النقل 450 ألف ليرة عن كل يوم عمل كما أقره مجلس الوزراء عن الأشهر السابقة لأساتذة الملاك وللمتعاقدين (3 أيام ) كما أقرت، صرف مستحقات المتعاقدين في التعليم المهني والتعليم الأساسي عن الفصل الأول والثاني، وتسريع صرف مستحقات صناديق المدارس الرسمية”.

وشكر الوفد الحلبي على “متابعة ملف تجهيز المدارس الرسمية بالطاقة الشمسية”.

وبدوره أبلغ الحلبي الوفد أنه “تم البدء بصرف الحوافز عن شهر نيسان والمتأخرات العالقة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وقريبا سيتم صرف الرواتب الأربعة عن شهر أيار”، ووعد ب “متابعة قضية أشهر الصيف مع رئيس الحكومة ومجلس الخدمة المدنية، وإصدار القرارات والتعاميم المناسبة”.

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