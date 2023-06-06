حرفوش عرض مع فياض ارتفاع فواتير الكهرباء والحفاظ على حق منطقة جزين بساعات التغذية الحالية

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إجتماع مع وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض ومستشاره خالد نخله ضم كل من رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين خليل حرفوش، رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان باسم شرف الدين، رئيس رابطة مخاتير جزين أنطوان عون، رئيس جمعية تجار وحرفيي جزين مارون عبد النور وأمين سر الجمعية لويس عون.

وحملنا وجع الأهالي المتعلق بارتفاع فواتير الكهرباء من جهة وأكّدنا على الحفاظ على حق المنطقة بساعات التغذية الحالية من جهة أخرى.

وبعد عرض الأرقام والتداول والنقاش، وعدنا معالي الوزير بالعمل على تخفيض الرسم الثابت ودراسة إمكانية تغيير الشطور بما يتلاءم مع الوضع المعيشي للمواطنين.

وسوف نتابع معه حتى نصل الى الحل المناسب.