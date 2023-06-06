وزير الثقافة تابع مع سعد مراحل تنفيذ أكبر كتاب في العالم

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اطلع وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية- قصر الصنائع، من رئيس المجلس الثقافي اللبناني والإغترابي الإعلامي فادي رياض سعد على مراحل العمل المتعلقة بتنفيذ وطباعة "أكبر كتاب في العالم – رواد من بلاد الأرز، والمتوقع أن تنتهي أعمال تنفيذه في شهر تشرين الأول 2023، حيث سيتم إطلاقه برعاية الوزير المرتضى في المكتبة الوطنية.

وقدم سعد للوزير العدد الجديد من مجلة "ليبابيديا نيوز " .كما جرى التداول في شؤون ثقافية وإعلامية .

وفي إطار نشاطات صيف 2023 طلب سعد من الوزير المرتضى رعاية العرض المسرحي الذي ستقدمه فرقة "ممنوع اليأس" في عين زحلتا الشوف خلال شهر آب المقبل، وأبدى المرتضى كل الدعم والرعاية لهذا الحفل.