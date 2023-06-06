وفد جمعية الصناعيين يجري مباحثات "مثمرة" في مؤتمر العمل الدولي في جنيف

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أجرى وفد جمعية الصناعيين اللبنانيين المشارك في مؤتمر العمل الدولي في جنيف والذي يضم الامين العام للعلاقات الخارجية في الجمعية منير البساط والمدير العام للجمعية طلال حجازي على هامش المؤتمر ،مباحثات "مثمرة" مع الأمين العام لمنظمة أصحاب الأعمال الدولية (IOE) روبرتو سانتوس، ورئيسة فريق أصحاب العمل في المؤتمر ريناتا دراوس ومساعد الأمين العام جيروم جوردان، حيث قدّم البساط خلال اللقاء شرحاً عن جمعية الصناعيين اللبنانيين، "التي تعتبر من أقدم أعضاء الـ"IOE" من المنطقة العربية"، مذكراً بالدور الريادي لفريق أصحاب الأعمال في لبنان في المنظمة وفي مؤتمر العمل الدولي، لا سيما قرار الجمعية استعادة هذا الدور الريادي في هذه المؤسسة الدولية.

ووفق بيان "جرى عرض لمجالات التعاون المشترك بين الجمعية والمنظمة، وكيفية الاستفادة من شبكة العلاقات الدولية الواسعة لأنظمة أصحاب الأعمال وخبرتها الدولية خصوصا في مجال تشريع العمل، والحوار الاجتماعي".

واتفق الطرفان على "متابعة التواصل بعد مؤتمر العمل الدولي لتحديد أولويات التعاون بينهما في المرحلة المقبلة".

كما أجرى وفد جمعية الصناعيين على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات مع مسؤولين في منظمة العمل الدولية وممثلي أصحاب العمل في عدد من وفود الدول المشاركة في المؤتمر.