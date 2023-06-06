يجمع العظام ويجرمها في الخيام!

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قامت دورية لمراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك ، في حضور رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة النبطية محمد بيطار بجولة تفتيشية في محال اللحوم الطازجة، وبعض المطاعم في بلدة الخيام قضاء مرجعيون.



حيث تبين اثناء الكشف على احدى الملاحم وجود غرفة سفلية عبارة عن مخزن قديم غير متوافرة فيه شروط سلامة الغذاء يقوم صاحبها بجمع العظام من مسلخ البلدة لجرمها دون ادنى شروط الصحة، حيث يشكو المواطنون من الروائح الكريهة المنبعثة من المكان.



وتم تسطير محضر ضبط بحق المخالف، وتحذيره من تكرار المخالفة ، وتم تلف كمية العظام الموجودة بمؤازرة ومرافقة عناصر جهاز امن الدولة مكتب مرجعيون حاصبيا ، وبحضور المراقب الصحي وشرطة البلدية.