انطلاق أعمال المجمع المقدّس للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العطشانة

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بدعوة من البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، استهلّ صباح اليوم المجمع المقدس للكنيسة السريانية الأرثوذكسية جلساته في المقر البطريركي في العطشانة.

ويحضر المجمع المقدّس مطارنة الأبرشيات المنتشرة في كل أنحاء العالم.

بدأتْ أعمال الدورة العادية للمجمع المقدس بصلاة الصباح تلَتها الصلاة الخاصّة بالعنصرة ودعوة الروح القدس. ثمّ عقد الآباء جلسةً افتتاحيةً تمّ فيها عرض جدول الأعمال والمواضيع المزمع دراستها في الجلسات المجمعية، وبدأوا بدراسة البنود المطروحة.

ويستمر المَجمع المقدس لغاية يوم السبت 10 الجاري حيث سيُصدر في ختامه بيان عن المقررات والعناوين العريضة التي تم التداول فيها.