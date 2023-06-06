نقيب الصيادلة: الموت اصبح قدر اللبنانيين!

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رأى نقيب الصيادلة جو سلوم ان "الموت اليوم، للأسف، اصبح قدر اللبنانيين وذلك بسبب عدم توافر الأدوية والقسم الأكبر من الادوية المفقودة تعود للامراض المستعصية والسرطانية"، مضيفاً "الادوية المستعصية والسرطانية مدعومة لكن تباع بالسوق السوداء".



وفي حديث لـ"صوت لبنان" اليوم الثلاثاء، لفت سلوم الى أن "هذه الادوية أصبح سعرها مرتفعا بالمقارنة مع ما يتقاضاه اللبناني من أجر وبالتالي لا يستطيع شراءها"، مشيرا إلى أن "نظام تتبع الأدوية السرطانية كان قد أنشأته الحكومة لكن للأسف هُرّب قسم كبير منها إلى الخارج".



وطلب سلّوم من "المواطنين عند حدوث أي مخالفة التواصل معنا لان صحة المواطن خط أحمر".