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هكذا يؤثّر إرتفاع الدولار الجمركي على أسعار السيارات المستعملة!

6
JUNE
2023
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مع ارتفاع سعر الدولار الجمركي على السيارات المستعملة المستوردة من 15 ألف ليرة الى 86 ألف ليرة (سعر منصّة "ًصيرفة") ستزيد أكلاف الرسم الجمركي حسب نوع السيارة وتاريخ الصنع من نحو 1138 دولاراً الى 52,181 ألف دولار، ما سيزيد من اسعار السيارات المستعملة بالآلاف، حتى أن السيارات الجديدة الصغيرة الحجم سيصبح سعرها أدنى من المستعملة منها.

إذا كان سعر الدولار الجمركي لسيارة "كيا ريو" على سبيل المثال موديل 2017 بقيمة 3649 دولاراً وفق دولار جمركي بقيمة 15 ألف ليرة سيصبح 4787 دولاراً على سعر 86 ألف ليرة .

- رانج روفر فيلار موديل 2018 سيرتفع رسمه الجمركي من 4628 دولاراً وفق سعر صرف 15 ألف ليرة الى 31915 دولاراً حسب منصّة "صيرفة" (86 ألف ليرة).

- رانج روفر فوغ (2017) سيرتفع رسمه من 7447 دولاراً الى 58511 دولاراً.

- مرسيدس S550 (2017) سيزيد رسمها الجمركي من 4787 دولاراً الى 27660 دولاراً.

مرسيدس GLC 300 Coupe (2019)، من 4574 دولاراً الى 24468 دولاراً.

مرسيدس E300 (2018): من 4255 دولاراً الى 19149 دولاراً.

مرسيدس S560 (2020): من 7394 دولاراً الى 59574 دولاراً.

تويوتا لاند (2018) : من 4787 دولاراً الى 35106 دولاراً.

أودي Q8 (2019) : من 4787 دولاراً الى 40426 دولاراً.

BM X5 (2020) : من 5000 دولار الى 41489 دولاراً

كاديلاك ايسكلاد (2020) سيزيد الرسم الجمركي عليها من 6543 دولاراً الى 54255 دولاراً.

نداء الوطن
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