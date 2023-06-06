living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجل أبو محجن لرئاسة "عصبة الأنصار"؟

6
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت «عصبة الأنصار الإسلامية» في عين الحلوة السبت الماضي وفاة مسؤولها الشيخ أحمد السعدي (أبو طارق) إثر تعرّضه لأزمة قلبية. المعلومات تشير إلى أن أبرز المرشحين لخلافة «أبو طارق»، هو إبراهيم السعدي (أبو مصعب)، نجل أحمد السعدي (أبو محجن)، شقيق «أبو طارق»، وأحد أبرز المطلوبين الفلسطينيين بجرائم إرهابية عدة، أبرزها اغتيال رئيس جمعية المشاريع الإسلامية الشيخ نزار الحلبي عام 1996 والقضاة الأربعة في صيدا عام 1999.


الجولة الأولى من المشاورات التي بدأت على نحو ضيق لاختيار خليفة لـ«أبو طارق» أفضت إلى تزكية تنصيب إبراهيم السعدي، نجل «أبو محجن»، وهو مسؤول الشبيبة في العصبة ومعروف بعلاقاته المنفتحة مع القوى الفلسطينية واللبنانية. سطع نجمه عام 2012 عندما أفرجت عنه السلطات السورية بعد سجن لخمس سنوات لاتهامه بالمشاركة في تنفيذ أعمال عسكرية لصالح تنظيم «القاعدة» في سوريا والعراق. وفي اتصال مع «الأخبار»، قال الناطق الإعلامي باسم العصبة الشيخ أبو شريف عقل إن «الأمر يحتاج إلى مشورة إلى ما بعد الإنتهاء من تقبل التعازي».
ولا يزال «أبو محجن» يُعد رمزاً لإسلاميي عين الحلوة. ويؤكد مقربون أنه لم ينقطع يوماً عن التنسيق مع «أبو طارق» في كل شؤون العصبة. وهو لم يغادر عين الحلوة منذ تواريه عام 1996، واكتفى بالظهور في حلقات ضيقة داخل المخيم لمنع إحراج العصبة أو القيادات الفلسطينية أمام الدولة. ولم تفلح محاولات عدة قامت بها العصبة لتسوية ملفه، آخرها بعد وفاة شقيقه. إلا أن قيادات العصبة تلقّت رسالة حاسمة من مرجعيات سياسية وأمنية لبنانية أبرزها الرئيس نبيه بري بأن هذا «المطلب لا يجوز طرحه». ورغم أنه لم يظهر للعلن في مراسم تشييع شقيقه، خصّ عدد من المسؤولين الفلسطينيين واللبنانيين «أبو محجن» بزيارة في مسكنه الخاص أبرزهم النائبة السابقة بهية الحريري السبت الماضي.

ويُعدّ «أبو طارق» الأمير الثالث للعصبة التي تبنّت الجهادية السلفية وتماهت مع عقيدة تنظيم القاعدة. وقد خلف منذ عام 1996 شقيقه «أبو محجن» الذي خلف بدوره مؤسس العصبة (عام 1987) هشام شريدي إثر اغتياله عام 1991. وكانت ولاية «أبو طارق» الأقل تشدداً ودموية في تاريخ العصبة التي ناصبت حركة فتح وعدداً من الفصائل الفلسطينية العداء، واعتُبرت مظلة الإسلاميين المتشددين. بعد عام 2004 (الذي شهد إعدام أحد قيادييها بديع حمادة المعروف بـ«أبو عبيدة» بعد إدانته بقتل جنود في الجيش اللبناني)، سلك «أبو طارق» منحى فكرياً وسياسياً مختلفاً أدى إلى انفتاح العصبة على مختلف القوى الفلسطينية والأحزاب اللبنانية والأجهزة الأمنية والجيش، وصاغ علاقات وثيقة مع حزب الله بعد عدوان تموز 2006. وقام بوساطة بين القوى الفلسطينية والدولة اللبنانية والمجموعات الإسلامية المتشددة في محطات عدة، أبرزها لدى انتشار الجيش في حي التعمير عام 2007 وفي تسليم بعض المطلوبين وإنهاء بعض الاشتباكات العسكرية داخل عين الحلوة والمخيمات الأخرى.
هذا السلوك بدّد الانطباع المتجذّر عن تشدد العصبة واتهامها بالتورط في أعمال أمنية وعسكرية داخل المخيمات وخارجها. وجاء بعد مراجعة أجرتها العصبة أفضت إلى إعلان التمايز عن «القاعدة» وحصرت وجهة البندقية باتجاه فلسطين. وعلى نحو تدريجي، أصبح «أبو طارق» ضيفاً دائماً لدى سفارة فلسطين والقيادات اللبنانية المعنية بالشأن الفلسطيني. وليس معلوماً ما إذا كانت العصبة بقيادتها الجديدة ستواصل منهجها الوسطي.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   