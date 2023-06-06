أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 6 حزيران 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن كلمة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أمام منظمة الآيباك التي تمثل اللوبي الصهيوني في أميركا بحضور مسؤولين إسرائيليين والإشارة الى دعم مالي إضافي لـ «إسرائيل» ومساعدات تقنية عسكرية مقابل الرهان الدبلوماسي مع إيران، تعني أن هناك اتفاقاً غير معلن مع إيران يتم تنفيذه.



خفايا

قال مرجع نيابي سابق تبين أن تشبيه الرئيس نبيه بري لترشيح ميشال معوّض بالتجربة الأنبوبية كان صحيحاً وقد انتهت بالإجهاض؟ متسائلاً عما إذا كان يمكن القول بعد الشدّ والقدّ لخلط الأوراق والتقاطع ومرشح الإصلاح والتمثيل الوازن، انتهى المخاض، لكن تمخّض الجبل فولد فأراً؟

اللواء: اسرار

همس



حسب المعلومات المؤكدة من سفارتي لبنان في روما وباريس، فإن مخاطر الشغور الرئاسي على وجود المسيحيين كان الحاضر الأكبر، ومنه بدأت المعالجة..

غمز

تُحاط التحقيقات الجارية، والتي توصلت الى نتائج مهمة بسرية تامة، لجهة مصير الجهات التي اقدمت على سرقة كابلات الكهرباء من وسط بيروت..

لغز

حسب سياسي وإقتصادي لبناني مخضرم، فإن فرص المرشح الجديد للمعارضة متضاءلة، خلافاً لما هو متوقع منها.



نداء الوطن: خفايا

يرى البعض أنّ عدم حسم موقف نواب معارضين جنوبيين خيارهم الرئاسي يعود إلى انتظار كلمة سر من دولة عربية غير خليجية.

تؤكد مرجعية روحية أنّ التواصل مع أبناء الطائفة من النواب يحصل بشكل يومي وعلى مدار الساعة لتنسيق الخطوات لذلك لا داعي لأخذ صورة للقاءات.

يتردد أنّ مرجعية روحية غير كاثوليكية قد زارت الفاتيكان في الفترة الأخيرة لوضع المسؤولين فيها في صورة الأوضاع المتردية والأخطار المحدقة بالوجود المسيحي في لبنان.