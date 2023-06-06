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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 6 حزيران 2023

6
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الأخبار: السعودية لمواطنيها: الدم الدم

انتظار لجنبلاط وانقسام التيار مستمر ومعركة على النواب السنة | جلسة 14 حزيران: الفراغ يتمدد

 

 


الديار: بري يحدّد موعداً لجلسة «بوانتاج» لا انتخاب... عودة الى «الورقة البيضاء»
بكركي تزخم تحرّكها... وتدخل عون لم يُصلح تصدّعات «الوطني الحرّ»

 

 

 


نداء الوطن: 14 حزيران: بري يستبق التهديد بالعقوبات
أزعور يتقدّم فرنجية بأشواط و"الثنائي" إلى "السلاح الأبيض"

 

 

 


الجمهورية: جلسة إنتخاب... أم تكرار المسرحيات؟

 

 

 

 

النهار: سباق على "بيضة القبان" حتى 14 حزيران

 

 

 


اللواء: برّي يُعاجل خصومه بموعد الجلسة .. و14 حزيران محطة للتباعد
عون يدافع عن اختيار أزعور.. واعتصامات الضمان تكشف مخاطر انهيار الرعاية الصحية

 

 

 

البناء: بلينكن يعلن أمام الأيباك التمسك بالمسار الدبلوماسي مع إيران… وإلى الرياض للتشاور حول سورية بري يدعو لجلسة انتخابية الأربعاء المقبل والكتل تشدّ براغيها وتتسابق على الأصوات الرمادية لا دورة ثانية في الجلسة الانتخابية وفي الدورة الأولى احتمال التصويت بالورقة البيضاء قائم الحسنية في دورة سناء محيدلي الإعلامية: متمسكون بالمقاومة ورفضنا قاطع للفدرالية

 

 

 

?l'orient le jour: Séance électorale du 14 juin : qui votera quoi 

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