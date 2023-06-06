أبو الحسن: أزعور ليس مرشح تحدٍ ونحن لم نبدل رأينا به... ويسأل الثنائي الشيعي: "لماذا يُقلقكم جهاد أزعور؟

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

من المؤشرات التي تصب في مصلحة مرشح المعارضة الاشارة التي صدرت امس عن "اللقاء الديموقراطي" بلسان أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن الذي اعتبر أن "أزعور ليس مرشح تحدٍ، ونحن لم نبدل رأينا به، ولكن الموضوع لا يتعلق بالتسمية أو التصويت، بل بكيفية تحضير الأجواء كي يصل أزعور إلى سدّة الرئاسة". وسأل الثنائي الشيعي: "لماذا يُقلقكم جهاد أزعور؟ هو شخص وطني لا يطعن بشريك لبناني".

ويشهد الوزير السابق احمد فتفت الذي كان زميلاً للوزير السابق ازعور في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بدءاً من العام 2005 ان ازعور ظهر كوزير مال مميز في عمله مهتم بعمله وعند الحاجة كان يقول لا لرئيس حكومته فؤاد السنيورة.