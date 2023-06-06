تأجيل جلسة الإنتخاب إلى وقت لاحق إفساحاً في المجال أمام الحوار؟

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بعض ما جاء في فقرة "المشهد السياسي" في الأخبار:

...موقف القوى البارزة الداعمة لسليمان فرنجية لم يُحسم بعد حيال كيفية التعامل مع جلسة إنتخاب الرئيس المقبلة، وسط مؤشرات إلى أن الموقف قد يتطور إلى مقاطعة الجلسة «لمنع تكريس الانقسام والصدام» في البلاد على ما قال أحد المعنيين، لافتاً إلى مشاورات مستمرة بين قيادتي حزب الله وحركة أمل وتيار المردة وعدد من النواب المستقلين للوصول إلى قرار موحّد بشأن الجلسة، وأن من بين الأفكار عدم المشاركة في الجلسة أو التصويت بورقة بيضاء في الدورة الأولى، وتطيير النصاب في الدورة الثانية، لتأجيل الجلسة إلى وقت لاحق إفساحاً في المجال أمام الحوار.