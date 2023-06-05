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مشاركة كولكو كندا وهيئة اوتاوا في حفل افتتاح السفارة اللبنانية في اوتاوا‎‎

5
JUNE
2023
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تلبية لدعوة سعادة السفير اللبناني في كندا الأستاذ فادي زيادة، شارك منسق عام كولكو كندا - التيار الوطني الحر في كندا المهندس جهاد داود ومنسق هيئة اوتاوا السيد طوني عون والمنسق السابق لهيئة اوتاوا المهندس طلال حبيب ومسؤول الشباب والرياضة في هيئة اوتاوا المدرب جورج شلهوب ووفد من التيار حفل افتتاح السفارة اللبنانية في العاصمة اوتاوا بعد ترميمها.
وقد حضر الحفل القنصل العام اللبناني في كندا وقنصل السفارة في اوتاوا وقناصل فخريين من جميع المقاطعات بالاضافة الى ممثلي الطوائف اصحاب السيادة والفضيلة، آباء وشيوخ أجلاء، عدد من السفراء، نواب في البرلمان الكندي من أصل لبناني، ممثلي احزاب، هيئات سياسية واجتماعية وثقافية، جمعيات، فنانين، وعدد كبير من ابناء الجالية اللبنانية في كندا.
ان هيئة كولكو كندا تتقدم بجزيل الشكر والتقدير والإمتنان لسعادة السفير الأستاذ فادي زيادة لجهوده الجبارة ولأخذ القرار الحكيم عام ٢٠١٨ بموافقة ودعم معالي وزير الخارجية السابق النائب المهندس جبران باسيل لترميم وتأهيل مبنى ومنزل السفارة الذي بُني عام ١٩٠٩ وتم شراؤه من قبل الدولة اللبنانية عام ١٩٦٣؛ كما أن الهيئة تقدر وتشكر كل من عمل، ساهم، وتبرع من أجل إتمام ترميم السفارة.
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