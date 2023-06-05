اللواء السيد: جيّد معالي الوزير والله يطمّنك..

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غرد النائب اللواء جميل السيد قائلاً :" قال وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين تعليقاً على الهزة الارضية في جوار زحلة بالأمس والناتجة ربما عن تفجيرات في كسّارات التويتي: "هنالك إشارات غير منطقية في تلك المنطقة لا تنسجم مع الترددات الاعتيادية"! إشارات غير منطقية!! جيّد معالي الوزير والله يطمّنك، ولكن، ألا ترى معاليك "الكسارات المنطقيّة" التي تجرف قمم جبال لبنان في منطقة ضهر البيدر وتنسف المناخ والهواء والبيئة والطبيعة، ولم تحرّك وزارتك ساكناً تجاه اصحاب النفوذ هناك؟! هل تخاف منهم؟! وأي قانون يسمح لهم بجرف قمم الجبال التي نشأت عبر آلاف السنين؟! ومن يجرؤ على منح تراخيص لهذا الإجرام؟! هل مررت مرة من هناك؟؟ هل شاهدتها من البقاع الغربي ومن جهة الباروك؟! وهل تنتظر اشارات غير منطقية هناك بينما الأعمى يرى تلك الكارثة المنطقية؟! أنظر بعض الصُوَر والإجرام، وسننتظر ماذا ستفعل"