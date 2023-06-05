سومبوزيوم ونشاطات صيفية للفنانين التشكيليين والحرفيين في بعلبك

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عقدت "نقابة الفنانين التشكيليين والحرفيين" في البقاع اجتماعها السنوي في بعلبك، وتم التداول في عدد من الاقتراحات بشأن نشاطات النقابة لهذا العام.



وقرر الفنانون "إقامة سمبوزيوم رسم مباشر من داخل قلعة بعلبك، يوم الاحد المصادف 16 تموز القادم، يشارك فيه الفنانون والمبدعون اللبنانيون الكبار".



وتفتتح النقابة نشاطاتها هذا العام بتزيين جسر عين بورضاي الذي يشكل أحد المداخل الرئيسية المؤدية إلى مدينة بعلبك، برسومات للمعالم الأثرية التاريخية والدينية، كجزء من تزيين الساحات العامة، بمشاركة فنانين من النقابة، يوم الأحد القادم".



وأعلنت النقابة عن "إقامة مرسم فني أسبوعي، بالتنسيق مع بلدية بعلبك، أمام القلعة كل يوم أحد".