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اعتصام لموظفي الضمان في صور: لالتزام مجلس الادارة قرارات مجلس الوزراء

5
JUNE
2023
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نفذ موظفو الضمان الاجتماعي- فرع صور اعتصاما، امام مركزهم الكائن عند مدخل المدينة، احتجاجا على مجلس ادارة الضمان “الذي امتنع عن تنفيذ مرسوم مجلس الوزراء المتعلق بالمساعدة الإجتماعية ويمتنع عن فتح اعتمادات لتأمين المسلتزمات الضرورية للعمل من شراء محابر وأوراق وصيانة الالات المكتبية من كمبيوترات وطابعات وتأمين مادة المازوت للمكاتب التي تملك مولدات خاصة ودفع بدل إشتراكات الكهرباء والإيجارات للمكاتب”.

وطالب مدير الفرع محمد بزون بـ”انقاذ الفرع من الاقفال، كونه يقدم الخدمات لمنطقة كبيرة من المواطنين المضمونين”، لافتا الى “ان أصحاب إشتراكات الكهرباء لم يقبضوا منذ بداية العام الحالي، ومنهم من توقف عن تأمين الكهرباء للمكاتب”. واستنكر “عدم دراسة مجلس الادارة المشاريع التي يرفعها المدير العام وأهمها رفع التعرفات الإستشفائية والطبية، وقد امتنعوا عن استقبال المراجعات” .

وقد رفع المعتصمون لافتات كتب عليها “نطالب مجلس الادارة بالقيام بدوره ورفع التعرفات الطبية والتزام قرارات مجلس الوزراء”.

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