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الحلبي من عين التينة: لا تأجيل لـلإمتحانات الرسمية

5
JUNE
2023
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بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأوضاع التربوية خلال لقائه وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي.

وقال الحلبي: "اللقاء كان كالعادة مفيدا جداً وضعته في اجواء العمل في وزارة التربية والتعليم العالي عشية إجراء الإمتحانات الرسمية، حيث أبلغت دولته أنها ستجري في مواعيدها، خلافاً لما يروّجه بعض الإعلام عن إمكان التأجيل".

وأضاف، "انا اتوجه للطلاب والتلامذة على ان الإمتحانات ستجري في مواعيدها ".

وتابع الحلبي، "كما بحثت مع رئيس المجلس الموضوع الذي دعونا اليه برعاية رئيس مجلس الوزراء في الثامن من الشهر الجاري لعرض خطة وزارة التربية لإدخال إصلاحات على التدريس والتعلم نتيجة الأزمة التي مررنا بها هذه السنة والتي تدفعنا الى التفكير ملياً في كيفية مواجهة العام الدراسي المقبل وإدخال الحوكمة الى النظام التربوي اللبناني وتأمين التمويل".

وإستكمل، "وسيتم هذه الإجتماع برعاية رئيس الحكومة في ٨ حزيران، بحضور جميع السفراء والجهات المانحة التي يمكن لها أن تضع يدها مع يد وزارة التربية لتأمين سير العام الدراسي المقبل".

وأوضح الحلبي، "بطبيعة الحال ما سيتم عرضه سيكون موضع طاولات مستديرة، لأن كل شيء يجب أن نضعه قيد النقاش الوطني العام ،كي يتمكن كل أركان العائلة التربوية المشاركة في وضعه وفي تطوره ونتحمل المسؤولية جميعنا لأن الملف التربوي هو مسؤولية وطنية بأمتياز ".

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