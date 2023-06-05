خريش جالت على رئيسة الراهبات الأنطونيات ومنسق مدارس "الفرير" وسلّمتهما كلمة باسيل في مجلس النواب الإيطالي

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استكملت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية الأستاذة مي خريش جولتها على المرجعيات الروحية والرهبانيات بزيارة كل من الرئيسة العامة للراهبات الانطونيات الأم نزها الخوري، منسق مدارس الفرير في لبنان الأخ اميل عقيقي، مع وفدٍ من مكتبها ضم السيد روني جدعون والمحاميين ريما سليمان ورمزي دسوم.

وقد نقلت خريش تحيات الوزير باسيل وسلمت كلاً من خوري وعقيقي كلمته في مجلس النواب الإيطالي عن "الهجرة ومسيحيي الشرق"، وشددت على أهمية الحوار حول أبعاد الكلمة وضرورة الحفاظ على التنوع في لبنان والمشرق، خاصة في ظل تحديات النزوح والديموغرافيا التي فنّدها باسيل في كلمته.

وكان تأكيد مع الأم خوري والأخ عقيقي على أهمية خلاصات كلمة باسيل وتشجيع الحوار حول الحضور المسيحي وأهمية التنوع الديني في لبنان والمنطقة.