الحريري ينفي...

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صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري، اليوم الاثنين، بيانٌ ردَّ فيه على جريدة "الأخبار".



وجاء في البيان: "دأبت جريدة الاخبار منذ فترة على نشر اخبار تتعلق بالرئيس سعد الحريري وتدخلات مزعومة له سواء في جمعيات خيرية وعائلية او مؤسسات دينية".



وأضاف, "أولا: ان كل ما نشر وآخره اليوم مقال تحت عنوان "الحريري يتراجع عن دعم عساف لمنصب المفتي" هو غير صحيح على الاطلاق لا من قريب ولا من بعيد ومن نسج خيال من كتب المقال، وهذا الامر بالاساس غير مطروح للنقاش اذ ان ولاية سماحة المفتي تنتهي بعد ما يقارب السنتين".



وتابع, "ثانيا: كان التوجه الدائم للرئيس سعد الحريري عدم التدخل بالشؤون الداخلية للجمعيات او المؤسسات والاكتفاء فقط بدعمها لتتمكن من القيام بواجباتها واهدافها".



واستكمل, "ثالثا: ان الرئيس سعد الحريري ملتزم بقراره تعليق عمله السياسي وبكل موجبات هذا القرار".