"هزة زحلة"... ياسين: "إشارات غير منطقية"!

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غرّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين على حسابه عبر تويتر وقال: "متابعة لما حصل في منطقة زحلة من رصد لهزة أرضية بعد ظهر السبت الماضي، وفي تحليل للداتا المسجلة من قبل المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، تظهر البيانات رصد لإشارات غير منطقية عبر السنوات والتي تبين، بعد تحليلها، تمركزها وتوقيتها في فترات محددة خاصة بعد الظهر".

وأضاف: "وفي تحليل دقيق لما رصد من قبل المركز في منطقة زحلة وضهر البيدر بين الـ 2004 والـ 2021 والتي قام بها الاخصائي عبد الحاج شحادة واودعني اياها، تظهر بوضوح هذه الإشارات التي ترصدها اجهزة قياس الزلزال وتمركزها بين الساعتين 2 و4 بعد الظهر".

وتابع: "كل هذه المعطيات ارسلت للاجهزة العسكرية والامنية والقضائية".