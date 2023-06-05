living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعدما فقدت أدوات الضغط في الشارع... "المعارضة" تدعو لاستئناف المفاوضات مع دمشق

5
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: وجدت ما يسمى «هيئة التفاوض» المعارضة نفسها مضطرة للدعوة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع الحكومة السورية بعد الضربة الموجعة التي تلقتها نتيجة الانفتاح العربي على دمشق وعودتها إلى مقعدها في جامعة الدول العربية على الرغم من انتقادها لهذا الأمر، مبررة ذلك بالقول إن التطورات الدولية والإقليمية والحراك النشط الخاص بالمسألة السورية تؤمن ظرفاً مناسباً لاستئنافها، على حين اعتبر ما يسمى «الحزب الليبرالي السوري» المعارض، أن تبعية «المعارضة السورية» للعديد من الدول، أدت إلى جمودها وعدم قدرتها على العمل والمناورة السياسية، وأن هذه التبعية أبعدت الكفاءات من صفوفها ليحل مكانها أشخاص وجهات يفتقدون الإبداع السياسي.

 

واتفقت الأطراف المشكلة لـــ«الهيئة» التي تسيطر عليها الإدارة التركية ويعد «الائتلاف المعارض» الذي يهيمن عليه تنظيم «الإخوان المسلمين» عمودها الفقري في اجتماعها لليوم الثاني في جنيف بسويسرا على بيان ختامي موحد، قالت فيه: إن «التطورات الدولية والإقليمية والسورية الحالية والحراك النشط الخاص بالمسألة السورية تؤمن ظرفاً مناسباً لاستئناف المفاوضات المباشرة»، حسبما ذكر موقع قناة «الميادين» أمس.


وحسب بنود القرار الدولي 2254، ووفق جدول أعمال وجدول زمني محددين، وعدم اقتصار هذه المفاوضات على استئناف أعمال لجنة مناقشة الدستور، رأت «الهيئة» في بيانها أن المفاوضات من الممكن أن تستأنف.


ورحب بيان «الهيئة»، ببيان عمّان الصادر عن عدد من وزراء الخارجية العرب في الأول من أيار الماضي، الذي أوضح الملامح العامة للمبادرة العربية بشأن سورية وفقاً لمبدأ «خطوة مقابل خطوة».


ورحبت «الهيئة» أيضاً، بإعلان جدّة الصادر عن القادة العرب في 19 أيار، لكنها انتقدت خلوّ هذا الإعلان من «أي إشارة إلى القرار 2254».
كما انتقد البيان القرار العربي بعودة سورية إلى الجامعة العربية «قبل ما سمته «الهيئة» التزام الحكومة السورية «بقرارات الشرعية الدولية»!
وأول من أمس، بدأت اجتماعات «الهيئة» في جنيف بحضور 28 عضواً من أصل 36، وسط مقاطعة أطراف عدة للتباحث في مستقبلها بعد الضربة التي تلقتها نتيجة الانفتاح العربي والدولي الواسع على سورية.


وفي هذا الصدد قال ما يسمى الرئيس المشارك لـ«مجلس سورية الديمقراطية- مسد» رياض درار أول من أمس في تصريح نقلته وكالة «نورث برس» الكردية، لم يتم التشاور مع «مسد» في مسألة حضور اجتماع «الهيئة» في جنيف، في محاولة لتقريب «منصاتها»، في ظل الانفتاح العربي والدولي الكبير على الحكومة السورية.


وأوضح درار أن «هيئة التفاوض» أصبحت خارج اللعبة السياسية بعد التطبيع مع القيادة السورية «وليس لديها أي اعتماد منذ ثلاث سنوات في السعودية أيضاً».


وبشأن «منصة القاهرة» قال إنها «لا تشارك لأنها بالأساس منفرطة وبقي فيها شخص واحد وهو فراس الخالدي الذي أصدر بياناً بعدم المشاركة».
على خطٍّ موازٍ اعتبر ما يسمى رئيس أحرار «الحزب الليبرالي السوري» بسام القوتلي في تصريح نقلته وكالة «نورث برس» الكردية أمس، أن «المعارضة السورية» لم تعمل مع الدول على تقاطع المصالح، بل عملت بنوع من التبعية لهذه الدول، ما أدى إلى جمودها وعدم قدرتها على العمل والمناورة السياسية، زاعماً أن ذلك أعطى فرصة للدولة السورية للعودة إلى الحاضنة العربية».


ورأى أيضاً أن هذه التبعية أبعدت الكفاءات من صفوف «المعارضة»، ليحل مكانها أشخاص وجهات يفتقدون «الإبداع السياسي»، وقال: إن هذه المعارضة للأسف «فقدت أدوات الضغط في الشارع السوري».

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   