الأنباء الكويتية: نصاب جلسة انتخاب الرئيس مؤمّن... لدى فريق الممانعة 42 صوتا

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الأنباء الكويتية: أكدت مصادر نواب المعارضة لـ «الأنباء» أن توفير حضور 86 نائبا لتأمين النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس ممكن بسهولة، قياسا على توزيع القوى داخل المجلس والتي تعطي فريق الممانعة 42 صوتا، في أفضل الاحوال، وهذه حصيلة جمع نواب «الثنائي الشيعي» الـ 27 مع نواب التوافق السني الذي اعلن مؤخرا، برئاسة فيصل كرامي، مع إضافة 10 من النواب غير الملتزمين بالكتل، ما يسمح بالاعتقاد بأن النصاب القانوني للجلسة يبقى قائما.

لكن المصادر النيابية تترقب بحذر واهتمام موقف «كتلة اللقاء الديموقراطي النيابي» برئاسة تيمور جنبلاط، المنتظر صدوره بعد اجتماع الكتلة غدا الثلاثاء، على الرغم من وضوح توجه رئيسها تيمور البعيد عن مسار مرشح المعارضة سليمان فرنجية.