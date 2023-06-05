الجمهورية: موقف «الثنائي» بات صعباً

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

قالت مصادر قريبة من عين التينة لـ«الجمهورية» انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيتخذ القرار المناسب تبعاً للتطورات المستجدة في الملف الرئاسي.



وأشارت الى انه قد يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية قريباً، وان ليس وارداً أن يعود «الثنائي الشيعي» الى استخدام الأوراق االبيض في ظل تمسّكه بدعم ترشيح سليمان فرنجية.



لكنّ اوساطاً سياسية اعتبرت ان موقف «الثنائي» بات صعباً، لافتة إلى ان بري لا يستطيع من جهة الاستمرار في عدم الدعوة إلى جلسة انتخابية بعد ترشيح المعارضة و«التيار الوطني الحر» الوزير السابق جهاد أزعور، ولا يَستسهِل من جهة أخرى أن يغامر بعقد جلسة قد يتفوّق أزعور في دورتها الأولى على فرنجية، الأمر الذي سينعكس سلباً على قوة ترشيح رئيس تيار «المردة»، إضافة إلى انّ فَرط النصاب في الجلسة الثانية سيعزّز حملة المعارضة التي تتهم «حزب الله» وحركة «أمل» بتعطيل الاستحقاق الرئاسي.