عناوين الصحف ليوم الأثنين 5 حزيران 2023

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سفر جنبلاط يزعج بري... ونصرالله أبلغ الراعي التمسك بفرنجية | اكتمال ترشيح أزعور... والمعركة على أصوات المترددين

«هزّة زحلة»... من يعبث بصاعق الزلازل في لبنان؟

النهار: ترشيح أزعور يحاصر معادلة التعطيل والفرض







الديار: المعارضة و«الوطني الحرّ» يُرشحان رسمياً أزعور... وبري يدعو لجلستين!

«التقدمي الإشتراكي» وسنّة 14 آذار «بيضة قبان» الإستحقاق الرئاسي

مُشاورات على خط بكركي ـ حارة حريك لاستيعاب التأزم



الجمهورية: أزعور بين التقاطع والترشيح



البناء: جندي مصري يقتل ثلاثة جنود للاحتلال… والمقداد من بغداد لرفض العقوبات وإدانة تركيا / مؤيدو معوض يسحبونه لصالح أزعور والتيار يؤيد… وتريث اشتراكي حرصاً على التوافق / نصرالله أبلغ ممثل بكركي التمسك بدعم فرنجية… والعودة للورقة البيضاء وارد إذا عُقدت جلسة! /



نداء الوطن: نصرالله يُبلغ موفد الراعي التمسّك بفرنجية والحوار!

المعارضة ترشّح أزعور... إنتهى البازار "الثنائي المتوتر": لن يصل الى بعبدا





اللواء: برّي لـ«اللواء»: سأدعو لجلسة وأدرس التوقيت

المعارضة تدفع بأزعور لمواجهة فرنجية وموفد للراعي التقى نصرالله.. وجنبلاط مع التوافق أولاً

l'orient le jour: Le duel Azour/Frangié est officiellement lancé