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عناوين الصحف ليوم الأثنين 5 حزيران 2023

5
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الأخبار: تصفية الحساب

سفر جنبلاط يزعج بري... ونصرالله أبلغ الراعي التمسك بفرنجية | اكتمال ترشيح أزعور... والمعركة على أصوات المترددين
«هزّة زحلة»... من يعبث بصاعق الزلازل في لبنان؟

 

 

 

 

النهار: ترشيح أزعور يحاصر معادلة التعطيل والفرض

 

 




الديار: المعارضة و«الوطني الحرّ» يُرشحان رسمياً أزعور... وبري يدعو لجلستين!
«التقدمي الإشتراكي» وسنّة 14 آذار «بيضة قبان» الإستحقاق الرئاسي
مُشاورات على خط بكركي ـ حارة حريك لاستيعاب التأزم

 

 

 


الجمهورية: أزعور بين التقاطع والترشيح

 

 

 


البناء: جندي مصري يقتل ثلاثة جنود للاحتلال… والمقداد من بغداد لرفض العقوبات وإدانة تركيا / مؤيدو معوض يسحبونه لصالح أزعور والتيار يؤيد… وتريث اشتراكي حرصاً على التوافق / نصرالله أبلغ ممثل بكركي التمسك بدعم فرنجية… والعودة للورقة البيضاء وارد إذا عُقدت جلسة! /

 

 

 


نداء الوطن: نصرالله يُبلغ موفد الراعي التمسّك بفرنجية والحوار!
المعارضة ترشّح أزعور... إنتهى البازار "الثنائي المتوتر": لن يصل الى بعبدا

 

 



اللواء: برّي لـ«اللواء»: سأدعو لجلسة وأدرس التوقيت
المعارضة تدفع بأزعور لمواجهة فرنجية وموفد للراعي التقى نصرالله.. وجنبلاط مع التوافق أولاً

 

 

 

 

l'orient le jour: Le duel Azour/Frangié est officiellement lancé

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