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أسرار الصحف ليوم الأثنين 5 حزيران 2023

5
JUNE
2023
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر نيابي إن لبنان دخل في الاستعصاء وبقاء الفراغ الرئاسي لشهور وربما أكثر وربط مستقبل الرئاسة في لبنان بما يجري بين الأميركي ومحور المقاومة في المنطقة، سواء في الملف النووي مع إيران أو مع سورية من سلة شاملة، وما يعرضه الأميركي على المقاومة لتغيير تموضعها الرئاسي أو ما يطلبه منها لتسهيل فوز مرشحها الرئاسي

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

تقول مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت إن الدور الفرنسي في موضوع الرئاسة تراجع إلى حد كبير، وإنّ واشنطن والرياض ستستعيدان في الأسابيع المقبلة زمام المبادرة، ما يخراج ورقة الرئاسة من يد الفرنسي نهائياً.

 

تقول مصادر كنسية إن أمين سر دولة الفاتيكان شدد خلال لقائه البطريرك الراعي على ضرورة وحدة موقف المسيحيين حول موضوع الرئاسة والمواضيع الوطنية ليكون مدخلاً للحوار المتوازن. وشجع الفاتيكان الراعي على العمل لهذه الوحدة.

 

يُحصي قريبون من "حزب الله" ستة نواب من تكتل لبنان القوي يقولون إنهم فازوا بدعمٍ من الحزب وبأصواتٍ منه، ويقولون: لولا أصواتنا في بيروت وبعلبك وزحلة والبقاع الغربي وعكار، لكان عدد "كتلة لبنان القوي" لا يتجاوز الإثني عشر نائباً.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
يلتقي بعض سفراء دول اللقاء الخماسي قيادات رسمية وسياسية بعيداً عن الأضواء الإعلامية بهدف تذليل العقبات التي تعترض إنعقاد الجلسة النيابية الرئاسية!

 

غمز
فوجئ رئيس كتلة نيابية وازنة بإتساع دائرة الهوة التي تُباعد بين خياراته ومواقف عدد من قدامى نواب كتلته الحزبية الذين يدرس بعضهم توقيت إعلان خروجه من الإستقالة.

 

لغز

لم تنجح زيارة وزير مثير للجدل إلى مرجع روحي مسيحي كبير في تغيير موقف الأخير الرافض لتبريرات خلاف الوزير مع المدير العام في وزارته والذي تم اتخاذ قرار جائر بحقه!

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