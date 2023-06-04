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عصابة تنشط بعمليات سرقة السيّارات من مدينة طرابلس

4
JUNE
2023
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صدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي شعبة العـلاقـات العـامّـة بـلاغ جاء فيه, "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيّارات من مختلف المناطق اللبنانية، تقوم القطعات المختصة في شعبة المعلومات بتحليل ومقاطعة المعلومات الواردة اليها، واستثمارها لكشف هوية المتورطين في تلك العمليات وملاحقتهم وتوقيفهم".

وأضاف البلاغ, "نتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي أجرتها هذه القطعات، توصّلت الى تحديد عصابة تقوم بعمليات سرقة سيارات من طرابلس، ومن بين أفرادها كل من: ج. ع. (مواليد عام 2000، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة, ي. ح. (مواليد عام 2000، لبناني)".

وتابع, "بتاريخ 23-5-2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدتهما إحدى دوريات الشعبة على متن فان نوع "هيونداي" لون فضي في محلة مشمش-قضاء عكار حيث عملت على توقيفهما بكمين محكم وضبط الفان الذي تبيّن أنّه مسروق، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على هاتفين خليويين".

 

وبالتحقيق معهما، اعترفا باشتراكهما بنقل سيارات مسروقة من محلة طرابلس الى محلة مشمش لقاء بدل مادّي، واعترف الأول بقيامه سابقاً بنقل حوالى 5 سيارات مسروقة من المحلة المذكورة.

 

ووفق البلاغ, "أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة".

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