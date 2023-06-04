أوساط "الإشتراكي" ل tayyar.org: التوافق المسيحي حول أزعور معطىً مهم ولكن...

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يقارب الحزب التقدمي الإشتراكي التطورات الرئاسية بمزيج من الترقب والحذَر، وسط سعيٍ منه لاستكشاف الخطوات المقبلة للقوى الفاعلة ولا سيما منها المسيحية وبكركي في طليعتها، وذلك في انتظار اجتماع قيادته الأسبوع المقبل.

وتشدد أوساط الحزب التقدمي الإشتراكي ل tayyar.org على أنَّ التوافق المسيحي الذي حصل حول إسم جهاد أزعور معطىً مهم جداً وليس تفصيلاً، لكن المهم أيضاً هو كيفية إيجاد مناخات تسهل إجراء انتخابات رئاسية بعيداً من التشنج، وخاصة في الجانب المسيحي – الشيعي.

وتشدد أوساط "الإشتراكي" على أنه لا يزال يتمسك بمقاربته الأساسية لجهة إيجاد قاعدة للتفاهم العريض رئاسياً، وتشير إلى أن إسم جهاد أزعور سبق وكان من بين الأسماء التي طرحتها قيادة الأحزاب من بين أسماء قليلة أخرى.