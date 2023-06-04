الراعي: نبارك كل خطوة لانتخاب رئيس بعيدا عن مقولة غالب ومغلوب

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اشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الى ان “رجال السياسة عندنا مدعوون الى ممارسة التقوى ويستحضروا الله وليمارسوا السياسة كفنّ لخير المواطنين”.

وفي عظته خلال القداس الالهي في بكركي، لفت الراعي الى ان “استحضار الله قبل مواقفهم يخرجهم من مصالحهم الخاصة ويغلبهم على الخلافات ويزينهم بالاخلاقية ويضعهم امام مسؤولياتهم في تعطيل المؤسسات الدستورية وتعثر عمل الادارات العامة وافقار الشعب وكفره بوطنه”.

وتابع :اجل لو استحضروا الله لكانوا انتخبوا رئيسا ضمن فترة الشهرين السابقة لانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ولو يستحضرون الله بعد مضي 8 اشهر من الفراغ وامام الانهيار الكامل لسارعوا الى التفاهم والتوافق على انتخاب رئيس يحتاجه لبنان في الظروف الراهنة”.

واكد الراعي أنه لو عاد رجال السياسة إلى الله لكانوا انتخبوا رئيساً وفق المادة 73 من الدستور واليوم نبارك كل خطوة بعيداً عن مقولة غالب ومغلوب، لان ذلك يؤدي الى شرخ كبير ، والمطلوب وحدة لبنان وشعبه وخيرهما”.