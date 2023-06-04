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دعا للتصويت لأزعور... حرفوش للفرنسيين: لا تتدخلوا لصالح فرنجية-ميقاتي

4
JUNE
2023
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صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش يدعو الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وخلية لبنان عدم التدخل بالشأن السياسي اللبناني والماروني الذي إتفق على ترشيح جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية والتخلي عن الضغط لصالح مشروع الثنائي للرئاسة الاولى والثانية فرنجية - ميقاتي .

ويتمنى على غالبية نواب لبنان وخصوصاً التغييريين أن يصوتو لأزعور والخروج من الفراغ الذي يهدد عدد هائل من المراكز الاساسية والتوصل الى تشكيل حكومة جديدة ببرنامج اصلاحي وشفاف يُخرج لبنان من أزمته ويبني اقتصاد ثابت وواضح.
بنظر حرفوش، ثنائي فرنجية - ميقاتي يبقى مشروع كارثي لحماية المنظومة الفاسدة ويرمي لبنان في حضن الحلف السوري - الايراني ليحميهم من الملاحقات القضائية الدولية، وسوف يصبح وصمة عار على فرنسا إن تشبثت بموقفها من دعمه تلبيةً لرغبة حزب الله الذي وعدها بالاستحصال على مشاريع كبيرة في لبنان من دون مناقصات شفافة، من المطار الى المرفأ مرورًا بالبريد وغيرها.
يمكن لفرنسا ان تشارك بأي مناقصة وتلتزم بدفاتر الشروط مثلها مثل غيرها .
وخلص حرفوش الى إعتبار أن الديناميكية الجديدة التي إنطلقت البارحة بخطاب باسيل من جبيل يجب دعمها من كل القوى السيادية ويعود الفضل اليها لسامي الجميل الذي قرّب وجهات النظر بين الجميع .

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