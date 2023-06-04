إنتشار مكثّف للجيش في طرابلس.. ما السبب؟

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نفذت وحدات الجيش والمخابرات خلال الليل وحتى ساعات الفجر انتشاراً مكثفاً بمنطقة أبي سمراء في طرابلس حيث نفذت عناصرها حواجز ثابتة جرى خلالها التدقيق بهويات المارة وتفتيش السيارات، وفق "المركزية".

وتأتي هذه الخطوة من ضمن الإجراءات الأمنية التي تتخذها وحدات الجيش للحفاظ على الأمن في المدينة.

وليلاً، شهدت القبة والميناء وأبي سمراء إطلاق نار عشوائي من قبل مجهولين يستقلون دراجات نارية أو سيارات يجوبون الشوارع ويفرغون ما في جعبهم من رصاص من دون الإبلاغ عن إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات بعدما استهدف الرصاص في القبة مكتباً عقارياً.