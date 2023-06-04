اليكم طقس الايام القليلة المقبلة...

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يسيطر على لبنان طقس ربيعي معتدل مع انخفاض بدرجات الحرارة وانكفاء الغبار من الجوّ، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة منتصف الاسبوع المقبل.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاحد:

1- الحرارة : تنخفض وتتراوح على الشكل التالي بين 19 و 26 ساحلا وبين 11 و 25 بقاعاً وبين 14 و 23 على الـ 1000متر

2- الجو: قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف ومحلي على الجبال بعد الظهر

3- الرياح: الرياح غربية ضعيفة نسبياً وسرعتها بين 20 و 40كم/س

4- الرطوبة السطحية: ساحلا بين 60 و 85??

5- الضغط الجوي السطحي: 1016 hpa

6- الرؤية جيدة

7- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه 25 درجة

الاثنين: طقس مستقر ومعتدل فيما الجو قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي بين 19 و 26 ساحلا وبين 11 و 25 بقاعاً وبين 14 و 23 على الـ 1000متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين 10 و 30كم/س

الثلاثاء: طقس مستقر ومعتدل فيما الجو قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي بين 19 و 26 ساحلا وبين 11 و 25 بقاعاً وبين 14 و 23 على الـ 1000متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين 10 و 30كم/س.