بعد انتظار لمدة 9 سنوات... بشرى سارة من الداخلية!

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نظّمت المديرية العامة للدفاع المدني إحتفالاً لمناسبة تدشين مركز الإنقاذ البحري في صور، برعاية وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، هنأ مولوي مدينة صور ولبنان بتدشين مركز الإنقاذ البحري "الذي تزيّنه كوكبة من عناصر الدفاع المدني بقيادة المدير العام الذي يعطي الدفاع المدني من ضميره وقلبه وجهده".

وأضاف، "إن الدولة قد تأخرت كثيرا عن اعطاء المتطوعين حقوقهم فانتظروا طويلاً لمدة قاربت التسع سنوات منذ صدور القانون في العام 2014 ولأكثر من 20 سنة منذ بداية عملهم في الدفاع المدني".

وتابع مولوي، "ها إنني أزف لهم اليوم بشرى إعلان نتائج المباراة المحصورة لتثبيت المتطوعين التي صدرت خلال هذه الدقائق".

وأردف مخاطباً المتطوعين "حقكم كبير علينا وأقل ما ينبغي علينا فعله هو أن نعطيكم حقوقكم".