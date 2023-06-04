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إسرائيل تشكو لبنان «أممياً»... بعد مناورات «حزب الله»

4
JUNE
2023
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يُجري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم، تقييماً أمنياً مع وزير الدفاع يؤاف غالانت، لـ «التهديد المتعدد الجبهات» من جانب إيران و«حزب الله» اللبناني.

وأفادت القناة «12»، بأن الاجتماع سيُعقد على وقع تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يفيد بتحقيق تقدم متزايد في برنامج طهران النووي.

وتابعت أن «حدة تصريحات القيادات السياسية العليا، بما في ذلك نتنياهو وغالانت، تزايدت على خلفية القلق من احتمال توقيع الولايات المتحدة على اتفاقية جديدة مع إيران، حتى لو كانت موقتة من دون موافقة تل أبيب، وبخلاف ذلك، فإن الدولة العِبرية، لا تكتفي بالتصريحات فحسب، بل تستعد لاحتمال حقيقي لشن هجوم على الأراضي الإيرانية».

وفي نيويورك، قدّم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، شكوى رسمية ضد لبنان إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ومجلس الأمن، في شأن المناورات العسكرية الأخيرة لـ«حزب الله»، والتي وصفها بأنها انتهاك صارخ لقراري مجلس الأمن 1701 و1559.

وقال أردان في رسالته: «إسرائيل تتوقع، وتطالب لبنان بالسيطرة على ما يجري في أراضيه والعمل على منع الجماعات الإرهابية من تسليح نفسها والتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد إسرائيل».

وطالب مجلس الأمن، بإدانة إيران و«حزب الله» بشدة لدورهما في زعزعة استقرار المنطقة، كما طالب الحكومة اللبنانية بتنفيذ التزاماتها في شأن القرارات الأممية.

وأوضح في الرسالة أن «إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها وسيادتها».

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